"Пятерка" не прошла: пресечена попытка контрабанды сигарет из Абхазии

Автомобиль гражданина Абхазии был направлен на таможенный осмотр, в результате которого был обнаружен незадекларированный груз.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Cочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли очередной факт незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии в Россию на посту "Адлер", сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Автомобиль марки ВАЗ 21053 "ЛАДА" под управлением гражданина Абхазии был остановлен в ходе таможенного и пограничного контроля и направлен на таможенный осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В результате проверки была выявлена темная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Пресечена попытка контрабанды сигарет из Абхазии

В салоне машины за спинкой заднего пассажирского сидения были обнаружены прикрепленные скотчем сигареты "Business Class". Общее количество изъятых сигарет составило 160 пачек (3200 штук). Каждый блок сигарет был упакован в заводскую пленку. Маркировка на целлофановой пленке отсутствовала.

Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По факту контрабанды возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст.16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений).

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