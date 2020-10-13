Танкисты ЮВО из Абхазии успешно поразили бронетехнику условного противника

Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного противника, появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии успешно поразили вертолеты и бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы в рамках сдачи итоговых проверочных мероприятий боевой подготовки, отмечается в сообщении.

"В ходе сдачи экзамена по огневой подготовке в дневных и ночных условиях личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Также военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на бронемашинах. Максимальная дальность до целей составляла до пяти тысяч метров", - отмечает пресс-служба Южного военного округа в Абхазии.

Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного противника, появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.

Механики-водители выполнили также упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий – оврагов, водоемов и завалов из бревен.

Всего к проверочным мероприятиям от соединения было привлечено более 100 военнослужащих танковых подразделений ЮВО, задействовано 10 модернизированных танков Т-72Б3.