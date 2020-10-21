Российские таможенники отметили рост контрабанды сигарет из Абхазии

Всего с начала года по фактам контрабанды табачной продукции российские таможенники возбудили 257 дел об административных правонарушениях и 7 уголовных дел. Изъято более 50 000 пачек сигарет.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. На российско-абхазской границе наблюдается рост числа правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В течение последних недель практически ежедневно пресекаются новые попытки контрабанды сигареты из Абхазии в Россию. Отмечается при этом, что некоторые граждане совершают правонарушения повторно.

"Только за последние 10 дней на таможенном посту "Адлер" было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу. Изъято порядка 5000 пачек нелегальных сигарет. Большинство из изъятых сигарет перемещались с сокрытием", - отмечается в сообщении.

Так, 21 октября на российско-абхазской границе вновь пресекли нелегальный ввоз сигарет - до 1500 пачек.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни На российско-абхазской границе пресечен нелегальный ввоз порядка 1500 пачек сигарет

Таможенники совместно с пограничниками остановили вызвавший подозрение автомобиль "ЛАДА ПРИОРА", при досмотре которого была обнаружена нелегальная табачная продукция. Сотни пачек сигарет были спрятаны в багажном отделении автомобиля, в нише для запасного колеса, а также в сумках с личными вещами. Всего было обнаружено 96 блоков (960 пачек) сигарет "NZ 10", произведенных в Белоруссии. Водитель, 22 летний житель Москвы пояснил, что перевозил сигареты в Россию в коммерческих целях.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни На российско-абхазской границе пресечен нелегальный ввоз порядка 1500 пачек сигарет

Днем ранее был задержан автомобиль марки "CHEVROLET COBALT", в котором мужчина также в нише для запасного колеса пытался провезти 500 пачек белорусских сигарет "NZ 10".

Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данным фактам возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.

Пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи отмечает, что усиленные меры контроля, использование современных технических средств контроля, мобильного инспекционно-досмотрового комплекса дают положительные результаты по выявлению и пресечению нелегального ввоза сигарет на российский рынок.

Всего с начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции российские таможенники возбудили 257 дел об административных правонарушениях, изъято более 50 000 пачек сигарет. По факту контрабанды табачных изделий возбуждено также 7 уголовных дел.