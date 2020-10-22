Поиски преступника, захватившего банк в Зугдиди, пока безрезультатны

Неизвестный захватил заложников в банке в центре Зугдиди днем в среду 21 октября. СМИ сообщали, что преступник с тремя заложниками направился на машине в сторону Абхазии.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга находятся на свободе, преступник разыскивается, сообщает Sputnik Грузия, ссылаясь на заявление МВД Грузии.

"В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в заявлении.

Первый канал общественного телевидения Грузии передал, что трое последних заложников в настоящее время находятся в одном из отделений полиции.

О местонахождении самого захватчика в настоящее время неизвестно.

Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, требуя полмиллиона долларов. После многочасовых переговоров, около 22:00 захватчик, прикрываясь тремя заложниками, вышел из здания.

Ранее сообщалось, что по одной из версий захватчик с тремя заложниками направился в Абхазию, чтобы скрыться от преследования. Начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов рассказал, что Служба госбезопасности не владеет информацией о том, что злоумышленник с заложниками отправляется на машине в сторону Абхазии.

КПП "Ингур" закрыт с 19:00 до 07:00, в это время границу с Абхазией пересечь никто не может, отметил он.