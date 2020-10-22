Поиски преступника, захватившего банк в Зугдиди, пока безрезультатны

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга находятся на свободе, преступник разыскивается, сообщает Sputnik Грузия, ссылаясь на заявление МВД Грузии.
"В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в заявлении.
Первый канал общественного телевидения Грузии передал, что трое последних заложников в настоящее время находятся в одном из отделений полиции.
О местонахождении самого захватчика в настоящее время неизвестно.
Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, требуя полмиллиона долларов. После многочасовых переговоров, около 22:00 захватчик, прикрываясь тремя заложниками, вышел из здания.
Ранее сообщалось, что по одной из версий захватчик с тремя заложниками направился в Абхазию, чтобы скрыться от преследования. Начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов рассказал, что Служба госбезопасности не владеет информацией о том, что злоумышленник с заложниками отправляется на машине в сторону Абхазии.
КПП "Ингур" закрыт с 19:00 до 07:00, в это время границу с Абхазией пересечь никто не может, отметил он.