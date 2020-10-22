Латипов о ситуации в Зугдиди: сделаем все, чтобы не пустить преступника в Абхазию

По одной из версии, захватчик заложников в банке Зугдиди направился в Абхазию, чтобы скрыться от преследования.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Служба государственной безопасности Абхазии не владеет информацией о том, что злоумышленник с заложниками отправляется на машине в сторону Абхазии, сообщил Sputnik начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов.

По его словам КПП "Ингур" закрыт с 19:00 до 07:00, в это время границу с Абхазией пересечь никто не может.

"Силами погранотряда СГБ Абхазии в зоне пограничной ответственности совместно с Россией будут предприняты все необходимые меры по недопущению преступника на территорию Абхазии", - добавил он.

Ранее глава Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба также сообщил Sputnik о том, что не обладает информацией о направлении машины с заложниками из Зугдиди в Абхазию.

Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, он требует полмиллиона долларов, об этом сообщает Sputnik Грузия.

После многочасовых переговоров захватчик, прикрываясь людьми, вышел из здания.

На данный момент 43 заложника, захваченных в здании банка, освобождены, полиция отвела их в безопасное место. На месте происшествия ведутся следственные действия, сообщает МВД Грузии.

По одной из версии злоумышленник едет в сторону Абхазии.

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