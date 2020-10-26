Адлерский суд вынес Ахре Авидзба штраф за незаконное пересечение госграницы

На судебном заседании 11 октября помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был отпущен под подписку о невыезде до суда по уголовному делу.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Адлерский районный суд вынес помощнику президента Абхазии Ахре Авидзба штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное пересечение государственной границы России, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Заседание суда состоялось в понедельник 26 октября. Приговор вступает в силу в течение десяти дней. За это время Ахра Авидзба может обжаловать решение суда.

Однако сам Ахра Авидзба рассказал корреспонденту Sputnik, что он не намерен обжаловать решение суда.

"Суд закончился, сделали максимум что могли, и что запросила прокуратура, сто тысяч штраф и сохранили подписку (о невыезде - прим.) до вступления приговора в силу, чтобы я, зная что мне надо ехать за пределы РФ, не имел возможности обжаловать, так как после обжалования процесс затянется больше чем на два-три месяца", - отметил Авидзба.

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток по факту незаконного пересечения государственной границы.

Авидзба подал апелляционную жалобу, и 6 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил жалобу, снизив срок административного ареста с 10 суток до девяти суток.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба, из-за чего его не впускали на территорию Абхазии, и сообщили, что они были погашены.