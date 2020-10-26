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Аслан Бжания встретился с абхазскими врачами в Москве

© Sputnik / Андрей Стенин
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (938)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201026/1031170982/Aslan-Bzhaniya-vstretilsya-s-abkhazskimi-vrachami-v-Posolstve-Abkhazii-v-Rossii.html

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба рассказал президенту о деятельности Посольства в условиях пандемии.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, посетил Посольство Республики Абхазии в Российской Федерации, сообщается на сайте посольства. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии Игорь Ахба рассказал президенту о деятельности Посольства в условиях пандемии. 

В сообщении отмечается, что в Посольстве Аслан Бжания провел встречу с врачами-соотечественниками, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы, связанные с борьбой с COVID-19 в Абхазии и организацией медицинской помощи населению республики.

"Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры", - оценил президент встречу, организованную Посольством Республики Абхазия. 

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник 26 октября.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (938)

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