Президент Нагорно-Карабахской республики принял добровольцев из Абхазии

Первая группа добровольцев от армянской общины Абхазии, состоящая из 20 человек, прибыла в Нагорно-Карабахскую республику в субботу 7 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Добровольцы, прибывшие из Абхазии в Нагорный Карабах, встретились с президентом непризнанной республики Араиком Арутюняном в субботу 7 ноября, рассказал Sputnik глава армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян.

"Сегодня состоялась встреча президента Нагорного Карабаха с первой группой добровольцев из Абхазии. Президент поблагодарил Абхазию за поддержку и отметил, что ей не понаслышке известно что такое война. Президент также сказал, что у Арцаха с Абхазией очень теплые отношения и установлены тесные дипломатические контакты", - поделился деталями встречи добровольцев с президентом Нагорного Карабаха Трапизонян.

Глава армянской общины республики добавил, что добровольцы из республики проведут три дня на карантине. После чего их направят для подкрепления основных военных сил.

По данным Трапизоняна, самому молодому добровольцу, прибывшему из Абхазии в Нагорный Карабах, 26 лет, а самому старшему – около 55.

Армянская община Абхазии ранее обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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