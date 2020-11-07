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Президент Нагорно-Карабахской республики принял добровольцев из Абхазии

© Sputnik Асатур Есаянц
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201107/1031243373/Prezident-Nagorno-Karabakhskoy-respubliki-prinyal-dobrovoltsev-iz-Abkhazii.html

Первая группа добровольцев от армянской общины Абхазии, состоящая из 20 человек, прибыла в Нагорно-Карабахскую республику в субботу 7 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Добровольцы, прибывшие из Абхазии в Нагорный Карабах, встретились с президентом непризнанной республики Араиком Арутюняном в субботу 7 ноября, рассказал Sputnik глава армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян.

"Сегодня состоялась встреча президента Нагорного Карабаха с первой группой добровольцев из Абхазии. Президент поблагодарил Абхазию за поддержку и отметил, что ей не понаслышке известно что такое война. Президент также сказал, что у Арцаха с Абхазией очень теплые отношения и установлены тесные дипломатические контакты", - поделился деталями встречи добровольцев с президентом Нагорного Карабаха Трапизонян.

Глава армянской общины республики добавил, что добровольцы из республики проведут три дня на карантине. После чего их направят для подкрепления основных военных сил.

© Sputnik / Илья Питалев
Группа добровольцев из Абхазии прибыла в Нагорный Карабах

По данным Трапизоняна, самому молодому добровольцу, прибывшему из Абхазии в Нагорный Карабах, 26 лет, а самому старшему – около 55.

Армянская община Абхазии ранее обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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