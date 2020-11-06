Группа добровольцев из Абхазии отправилась в зону боевых действий в Карабахе

Ранее Армянская община Абхазии обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Первая группа добровольцев от армянской общины Абхазии отправилась в Нагорно-Карабахскую республику, сообщил на своей странице в Facebook помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.

"Каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии! Группа "Амшен"! Ангела Хранителя каждому. Аиааира!!!" - говорится в тексте помощника президента.

Авидзба опубликовал фотографии, снятые в Сочинском аэропорту, на которых изображена группа людей, включая главу Армянской общины Абхазии Галуста Трапизоняна, который является ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и Героем Абхазии, а также самого автора поста.

© Foto / Ахра Авидзба Представители армянской общины Абхазии направились в Нагорный Карабах

Авидзба является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.

Ранее Армянская община Абхазии обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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