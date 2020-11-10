Мир достигнут, вопросы остались: армянская община Абхазии о перемирии в Карабахе

Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно соглашению, в регион войдут миротворческие силы России, а также Ереван возвращает Баку некоторые ранее контролируемые Арменией районы.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Миротворческие силы в Нагорном Карабахе можно считать гарантом прекращения боевых действий в регионе, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik глава армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян.

"Многим непонятно. Но то, что сделано – уже сделано. Но утешает то, что в этом районе будут стоять миротворцы. Уже не будет прямых столкновений, боевых действий. И у нас (в Абхазии – прим.) были миротворцы. Уже принято соглашение. Я знаю, что миротворцы уже на подходе", – отметил он.

По его словам, многие армяне в недоумении от подписанного накануне главами России, Армении и Азербайджана соглашения.

"27 лет этот конфликт длился, 2016 год был предупредительным, а в 2020 все вылилось в эту войну. Наверное, надо было ждать, пока не решится вопрос Шуши, надо было, чтобы сбили вертолет с российскими летчиками, которые сейчас представлены национальными героями Армении. Непонятно, для чего две тысячи солдат погибло. Зачем все это, если можно было решить по-другому. Но уже поздно что-либо говорить", – считает Трапизонян.

По мнению главы Армянской диаспоры в Абхазии, самое главное сейчас то, что в Карабахе прекратились боевые действия и люди больше не гибнут.

После оглашения условий соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты. Недовольные условиями перемирия ворвались в здания правительства и парламента, потребовали сформировать новый кабинет министров и отменить участие Армении в договоренностях по Карабаху. Был избит спикер парламента Армении.

По мнению Галуста Трапизоняна, внутренние вопросы в Армении сейчас будут только нарастать. Он не исключает, что протесты продолжатся и на них уже выйдут родственники погибших в карабхской войне и сторонники оппозиции.

"Очень сложная ситуация в Еревана сейчас. Был побит спикер Парламента. Это очень плохо, что так. Сейчас уже, возможно, ситуация будет неконтролируемой. Естественно, они будут винить власть за то, что они до последнего момента не обращались к своему стратегическому партнеру – к России. Внутренние вопросы в Армении будут только нарастать. Потому что выйдут семьи погибших, выйдет оппозиция. Непредсказуемое будет, возможно, дело дойдет до переворота. Но дай бог, чтобы все утихло", – считает он.

По убеждению главы Армянской общины в Абхазии, потери Карабаха – это не только потери карабахских армян, но и всего региона. Он считает, что война в Карабахе может служить сигналом и для Абхазии.

"Грузины поддерживают Азербайджан. Не потому, что они сильно любят азербайджанцев. У них есть надежда, как только там Азербайджан победит, Грузия может пойти на Абхазию. Нам надо сделать так, чтобы это не происходило. Самое главное сейчас, чтобы в Армении было спокойствие", – подчеркнул Трапизонян.

Галуст Трапизонян добавил, что все добровольцы, которые отправились в Карабах из Абхазии, целы и невредимы. Он также поблагодарил абхазскую общественность, Парламент и МИД республики, Русскую общину в Абхазии за поддержку и сопереживание за весь период войны в Карабахе.

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