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Гражданку России, находящуюся в розыске, задержали на границе с Абхазией

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201113/1031279553/Grazhdanku-Rossii-nakhodyaschuyusya-v-rozyske-zaderzhali-na-granitse-s-Abkhaziey.html

Женщина пыталась выехать из Абхазии в Россию, когда ее задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Гражданку России, находящуюся в федеральном розыске, задержали на пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Женщину задержали при проверке паспорта, когда она пыталась вернуться в Россию из Абхазии. Правонарушительницу передали инициатору розыска, МВД России, в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось о задержании на российско-абхазской границе гражданина Абхазии, который находился в розыске за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в прошедшем периоде 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке было выявлено более 80 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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