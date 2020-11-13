Гражданку России, находящуюся в розыске, задержали на границе с Абхазией

Женщина пыталась выехать из Абхазии в Россию, когда ее задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Гражданку России, находящуюся в федеральном розыске, задержали на пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Женщину задержали при проверке паспорта, когда она пыталась вернуться в Россию из Абхазии. Правонарушительницу передали инициатору розыска, МВД России, в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось о задержании на российско-абхазской границе гражданина Абхазии, который находился в розыске за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в прошедшем периоде 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке было выявлено более 80 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

Читайте также: