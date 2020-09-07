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Находившийся во всероссийском розыске гражданин Абхазии задержан на погранпосту "Адлер"

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200907/1030893192/Nakhodivshiysya-vo-vserossiyskom-rozyske-grazhdanin-Abkhazii-zaderzhan-na-pogranpostu-Adler.html

Задержанному гражданину Абхазии грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с дополнительным видом наказания в виде ограничения свободы на срок до одного года либо без такового.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали на пешеходном пункте автомобильного пункта пропуска "Адлер" находившегося в федеральном розыске гражданина Республики Абхазия, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе отметили, что задержанный "находился в розыске за совершение преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)".

Мужчина передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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