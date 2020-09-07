Находившийся во всероссийском розыске гражданин Абхазии задержан на погранпосту "Адлер"

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали на пешеходном пункте автомобильного пункта пропуска "Адлер" находившегося в федеральном розыске гражданина Республики Абхазия, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе отметили, что задержанный "находился в розыске за совершение преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)".
Мужчина передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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