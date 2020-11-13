МЧС России готово направить в Карабах 150 спасателей в течение восьми часов

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после оглашения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. МЧС России в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, заявил глава спасательного ведомства Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

"В случае необходимости в течение восьми часов (готово - ред.) выдвинуть туда группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава с подразделениями спасательных центров, а также 17 единиц техники", - сказал Зиничев.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Ситуация в непризнанной НКР обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

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