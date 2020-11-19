Сенат Франции рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Проект резолюции был представлен в Сенат Франции 18 ноября и будет рассмотрен сенаторами 25 ноября.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Сенат Франции рассмотрит резолюцию, в которой сенаторы призывают власти страны признать независимость Нагорного Карабаха, пишет РИА Новости.

"Двадцать пятого ноября Сенат рассмотрит резолюцию относительно признания Французской Республикой Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма", - написал один из инициаторов резолюции сенатор Брюно Ретайо в Twitter.

Резолюции Сената носят рекомендательный характер.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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