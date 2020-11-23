Американский эсминец направился на патрулирование в Черное море

Заход американского эсминца USS Donald Cook DDG-75 в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направился в Черное море для патрулирования, сообщает Шестой флот ВМС США.

"Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", - говорится в сообщении Шестого флота в Twitter.

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

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