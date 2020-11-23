Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Венесуэла открыла авиасообщение с Россией с 23 ноября, сообщает служба гражданской авиации латиноамериканской страны.

"Служба гражданской авиации… информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября", - говорится в заявлении.

На сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в поиске билетов значится направление Москва, однако пока доступных билетов на ноябрь и декабрь нет, хотя в поиске присутствуют возможные даты вылетов на следующий месяц.

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