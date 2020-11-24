Назван самый богатый человек в мире

Эксперты агентства Bloomberg регулярно обновляют Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает состояние самых богатых в мире людей.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Первое место среди самых богатых людей мира в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял основатель Amazon Джефф Безос, сообщает агентство Блумберг.

Состояние Безоса составляет около 182 миллиардов долларов.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сместил со второго места основателя Microsoft Билла Гейтса. Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.

Уточняется, что в январе глава SpaceX занимал 35 место, а сейчас обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса.

Билл Гейтс опустился на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.

Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.