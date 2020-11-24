Гражданин Абхазии пытался вывезти из России наркотики

Максимальное наказание, которое грозит правонарушителю, - лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" пресекли попытку контрабанды наркотического средства в Абхазию, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

На таможенном посту сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков был остановлен автомобиль BMW-X5, который следовал из России в Абхазию. Транспортным средством управлял гражданин Абхазии, 1990 года рождения.

При досмотре машины в салоне под подлокотником был обнаружен сверток с веществом коричнево-зеленого цвета. По результатам физико-химического исследования, специалисты установили, что это каннабис (марихуана). Масса вещества составила 0,38 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".

Всего в 2020 году было пресечено 11 фактов незаконного перемещения наркотических средств (бупренорфин, марихуана), психотропных средств и сильнодействующих веществ (алпразолам, сибутрамин), анаболических стероидов.

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