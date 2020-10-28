МВД Абхазии возбудило шесть уголовных дел по незаконному ввозу наркотиков за два месяца

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. МВД Абхазии за август и сентябрь 2020 года возбудило шесть уголовных дел по незаконному ввозу наркотиков на территорию республики, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, фигуранты дела были оперативно вычислены и задержаны. Всего за два месяца выявление преступлений составило 27 процентов.
Сотрудники милиции с помощью специально обученных собак на российско-абхазской границе проводят проверки автотранспорта на наличие запрещенных психотропных веществ. Кинологи вместе с собаками ищут в транспорте наркотики и оружие. Как отмечают в МВД, собаки обучены на распознавание запаха наркотических веществ и безошибочно находят нарушителей.
"Силами управления по контролю оборота наркотиков и кинологической службы МВД Абхазии, при поддержке погранотряда СГБ на КПП "Псоу" проводятся профилактические мероприятия с целью установления лиц, незаконно ввозящих на территорию Абхазии наркотические и психотропные вещества, а также их аналоги", - рассказал замначальника УКОНа Ремзик Чанба.
Также в период введения ограничительных мер по пересечению границы велась работа по борьбе с незаконным культивированием наркосодержащих растений.
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