Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в военные госпитали ЮВО

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность более чем 95% на 42-й день после первой инъекции.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставлена в военные госпитали Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего поступило 1,2 тысячи доз вакцины. Медики ЮВО приступили к проведению первоочередной вакцинации личного состава военных госпиталей, работающего с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что от COVID-19 будет привит командный состав и военнослужащие, выполняющие служебные задачи на боевом дежурстве.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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