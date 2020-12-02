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Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в военные госпитали ЮВО

© Foto / Виктор Толочко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (884)
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201202/1031385544/Pervaya-partiya-vaktsiny-ot-COVID-19-dostavlena-v-voennye-gospitali-YuVO.html

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность более чем 95% на 42-й день после первой инъекции.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik.  Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставлена в военные госпитали Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего поступило 1,2 тысячи доз вакцины. Медики ЮВО приступили к проведению первоочередной вакцинации личного состава военных госпиталей, работающего с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что от COVID-19 будет привит командный состав и военнослужащие, выполняющие служебные задачи на боевом дежурстве.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (884)

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