Россотрудничество проведет конкурс на знание истории России и Абхазии

Конкурс пройдет с 7 по 21 декабря, в нем смогут принять участие ученики школ Абхазии в возрасте от 14 до 17 лет.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Республиканский письменный конкурс на знание истории России и Абхазии "Что я знаю о стране, в которой живу и учусь…" в контексте русско-абхазского историко-культурного наследия проведет представительство Россотрудничества в Абхазии, рассказал Sputnik руководитель представительства Вадим Чеха.

"Об этом конкурсе предупредили и органы управления образованием республики и наших партнеров в районах для того, чтобы и дети, и педагогические работники могли как-то принять участие", - сказал он.

Вопросы в конкурсе посвящены древним проявлениям абхазской государственности, памятникам истории культуры и взаимодействию Абхазии и России.

По словам Чеха, конкурс проводится для обучающихся в школах, в возрасте от 14 до 17 лет, и распространяется на всю Абхазию. Также конкурс направлен на методическую поддержку учителей.

"В связи с тем, что сейчас карантин и занятия переведены в онлайн, такого рода конкурсы, предполагающие во многом самостоятельную исследовательскую работу, важны. Это своего рода такая дополнительная образовательная программа для детей", - отметил Чеха.

По результатам конкурса будут выявлены победители и призеры. Конкурс пройдет с 7 по 21 декабря.

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