Второе имя: Россотрудничество запускает конкурс на неофициальное название

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Россотрудничество объявляет конкурс на второе название, рассказал Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"У Россотрудничества появится еще одно название в дополнении к официально существующему. Это связано с тем, что официальное наименование сложно использовать в практической деятельности, его сложно выговорить, особенно для человека, который не знает хорошо русский язык", - отметил он.

Второе название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень "Рос", "Рус" или "Rus", быть легко запоминаемым и произносимым, особенно для иностранцев и отражать дух и миссию организации.

Заявку на участие в конкурсе нужно направить до 3 января 2021 года, она должна содержать вариант нового названия и объяснение, почему предлагается такой вариант, один человек может предложить не более трех вариантов. 20 января объявят список из 10 наиболее подходящих названий, по которым потом будет объявлено народное голосование. Окончательного победителя общественный совет Россотрудничества объявит первого февраля.

Победитель, если он будет из зарубежной страны, получит возможность посетить Россию с туристической программой, а для человека из России предусмотрено посещение одного из российских центров науки и культуры за рубежом.

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