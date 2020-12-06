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Количество бюджетных мест в российских вузах увеличится

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201206/1031412338/Kolichestvo-byudzhetnykh-mest-v-rossiyskikh-vuzakh-uvelichitsya.html

Большее количество бюджетных мест уходит в регионы, но в вузах Москвы и Петербурга их число не сокращается.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министерство науки и высшего образования России планирует увеличивать количество бюджетных мест в вузах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

"До 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение – подготовка медиков, врачей, и в области образования – подготовка учителей", - сказал Фальков.

Он уточнил, что в этом учебном году было добавлено 11,4 тысячи бюджетных мест.

Также, по словам Фалькова, 37% вузов и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение.

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