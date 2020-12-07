Ученые: Россия приблизилась к пику по числу случаев COVID-19

В течение последних нескольких недель в России ежедневно выявляют 24-27 тысяч заболевших, а недавно было зафиксировано более 28 тысяч заразившихся.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Об этом сообщают "Известия".

Если тенденция по ежедневному выявлению заразившихся в пределах 24-27 тысяч сохранится в течение семи-десяти дней, после чего пойдет спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев коронавируса.

Примерная дата — 22 декабря. На этот день, согласно данным ученых, число одновременно болеющих достигнет около 514-517 тысяч человек. Этот показать 6 декабря находился на уровне 479 тысяч пациентов.

В Москве пик пройдет 10-12 декабря — одновременно там будут болеть около 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря. Там число больных достигнет 64-65 тысяч.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что российские регионы пройдут пик роста заболеваемости в разное время. О начале стабилизации, как он пояснил, можно будет говорить тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.

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