Определена предельная отпускная цена на вакцину "Спутник V"

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" показала свою эффективность свыше 95 процентов.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей", - сказал Кузнецов журналистам.

Ранее сообщалось о том, что цена на "Спутник V" будет не выше, чем у западных вакцин.

Решением правительства России вакцина была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.