19:19 05 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.25
  • EUR90.26
Поиск

Определена предельная отпускная цена на вакцину "Спутник V"

© Sputnik Виктор Толочко
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (888)
180 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/0b/1031264138.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201205/1031408842/Opredelena-predelnaya-tsena-na-vaktsinu-Sputnik-V.html

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" показала свою эффективность свыше 95 процентов.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

© Sputnik / Владимир Песня
Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей", - сказал Кузнецов журналистам.

Ранее сообщалось о том, что цена на "Спутник V" будет не выше, чем у западных вакцин.

Решением правительства России вакцина была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (888)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Тепло земли и рук: курсы гончарного мастерства в Сухуме
Продолжают исправно служить: списанную авиатехнику разместили на учебном аэродроме
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться