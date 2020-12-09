Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Россию

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Бжания проведет встречи в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.

Планируется обсуждение вопросов практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина 12 ноября в Сочи.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Абхазии и России включает более 100 документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.