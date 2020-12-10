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Визитку Путина продают в интернете за полмиллиона рублей

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201210/1031436381/Vizitku-Putina-prodayut-v-internete-za-polmilliona-rubley.html

Визитка времен работы российского президента Владимира Путина в мэрии Санкт-Петербурга, по словам продавцов, находится в хорошем состоянии.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Визитку президента России Владимира Путина продают в интернете за 550 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов объявления в интернете.

Продавцы готовы скинуть максимум 50 тысяч от первоначальной цены.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке", - говорится в тексте объявления, размещенного на сайте "Авито".

На визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность Путина - заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии - и его контактные данные.

По словам автора объявления, визитка попала к ней во время работы в компании советника Путина. Она уточнила, что речь идет о компании ЗАО КРОС.

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