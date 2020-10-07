Президенту России Владимиру Путину - 68!

В среду 7 октября Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения.

Глава российского государства заявил, что его день рождения не национальный праздник, преувеличивать значение этого дня нескромно.

"Это мой день рождения, это не национальный праздник, поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения - в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам - их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.

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