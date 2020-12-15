Население России к 2050 году сократится на несколько миллионов человек

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Численность населения России к 2050 году снизится до 125 миллионов человек, следует из доклада федерального проекта "Трезвая Россия" о демографической ситуации.

Эксперты отмечают среди факторов, негативно влияющих на динамику, - алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан. За последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек. К общим проблемам добавляется и ситуация с COVID-19.

"По оценкам экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек", - цитирует документ РИА Новости.

Экономика России ежегодно теряет более 13 триллионов рублей от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, это составляет до 12 процентов от ВВП страны.

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков.