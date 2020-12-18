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На Кубани возобновили дело о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной

© Sputnik / Максим Блинов
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Следствие возобновили в связи с тем, что выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды - Гельмута Оберлендера.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. По инициативе Генпрокуратуры возобновлено расследование зверств зондеркоманды на Кубани в годы Великой Отечественной войны, сообщает прокуратура региона.

Предыдущее расследование вело КГБ СССР. В 1972 году расследование было приостановлено "в связи с неустановлением иных лиц, причастных к злодеяниям". Тогда выяснилось, что в 1941-43 годах члены зондеркоманды СС-10а массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".

Ряд виновных получили сроки еще в советское время в ФРГ, в том числе начальник зондеркоманды Курт Кристман. Дела еще по трем участникам группы были закрыты "по различным основаниям".

Преступления зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области. Отмечается, что с августа 1942 по январь 1943 года в кубанской станице Марьянская были расстреляны 47 человек, в станице Березанской умерщвлено в "душегубках" около 300, в станице Третья речка Кочеты (Чернышевка) – 42 пациента детской психбольницы, в Краснодаре – минимум 40 пациентов больниц, в станице Старо-Щербиновская – более 400, в том числе 214 детдомовцев.

Недавно стало известно, что 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета России, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.

Оберлендер - этнический немец, рожденный на Украине, он фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Мужчина пытается через суд оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.

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