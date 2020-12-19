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Находящуюся в международном розыске женщину задержали на границе с Абхазией

© Sputnik Табылды Кадырбеков
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Sputnik Абхазия
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Женщина возвращалась из Абхазии в Россию, когда была выявлена на паспортном контроле пропускного пункта "Адлер".

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали на российско-абхазской границе гражданку РФ, находящуюся в международном розыске за кражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина передана в установленном законом порядке инициатору розыска.

Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю отмечает, что за прошедшие месяцы 2020 года в пунктах пропуска через российско-абхазскую границу было выявлено более 90 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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