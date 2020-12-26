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Минздрав России одобрил "Спутник V" для вакцинации людей старше 60 лет

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (923)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201226/1031524063/Minzdrav-Rossii-odobril-Sputnik-V-dlya-vaktsinatsii-lyudey-starshe-60-let.html

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины при применении у лиц старше 60 лет.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Минздрав России одобрил "Спутник V" для вакцинации людей старше 60 лет, об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина" Спутник" разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказал министр.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания. 

Ранее, в сентябре 2020 года Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (923)

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