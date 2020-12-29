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Адлерский суд арестовал гражданина России за попытку ввезти "лирику" в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Нарушитель был выявлен при прохождении пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП "Адлер" на выезде из России.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Адлерским районным судом Краснодарского края арестован гражданин России, пытавшийся ввезти "лирику" в Абхазию, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Sputnik
На российско-абхазской границе пресечена попытка ввоза наркотиков

Нарушитель был выявлен при прохождении пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП "Адлер" на выезде из Российской Федерации. В ходе проведения личного осмотра при нем было обнаружено и изъято 69 капсульных таблеток "Лирика".

Этот препарат постановлением правительства России от 27 мая 2019 года внесен в "Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации", за незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность.

Указанный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК России (контрабанда сильнодействующих веществ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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