Троих жителей Абхазии будут судить в Сочи за контрабанду наркотиков

За преступления, в которых обвиняются граждане республики, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Прокуратура Кубани направила в суд уголовные дела в отношении жителей Республики Абхазия, обвиняемых в попытке незаконно вывезти наркотические средства с территории России в Абхазию, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"По версии следствия, двое жителей и одна жительница республики в возрасте от 29 до 55 лет, незнакомые между собой, находясь на территории города Сочи, незаконно приобрели, хранили и перевозили наркотическое средство – "мефедрон" и сильнодействующее вещество – "прегабалин", которые они в апреле, мае и июне 2020 года пытались контрабандным способом незаконно вывезти через таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни на территорию Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Все трое были задержаны сотрудниками таможенного поста.

Органами предварительного расследования граждане республики обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств), пунктом "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).

Уголовные дела направлены в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

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