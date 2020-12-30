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Абсолютно разные: Голикова сравнила российские вакцины от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (926)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201230/1031545711/Absolyutno-raznye-Golikova-sravnila-rossiyskie-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, каким из препаратов прививаться от COVID-19.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Несмотря на то, что обе зарегистрированные российские вакцины - "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорон" от центра "Вектор", разные, они хороши, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. <...> Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", — сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер, обе вакцины не проявили себя с отрицательной стороны.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания. 

Ранее, в сентябре 2020 года Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (926)

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