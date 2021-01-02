Спасатели тушат природный пожар в Сочи, который охватил уже 5,5 гектара

Сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 квадратных метров, но быстро справиться с огнем не удалось.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Спасатели и лесники Кубани продолжают тушить возгорание лесной подстилки в Сочи, которое охватило 5,5 гектар, но населению не угрожает, сообщает администрация города.

В пятницу днем на площади около 500 квадратных метров загорелась сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи, который относится к Туапсинскму лесничеству. Однако быстро справиться с огнем не удалось, и тушение продолжилось в субботу 2 января.

"Огнём на утро 2 января охвачено 5,5 гектаров. Полоса горения находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка, составляет 600 метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении участвуют 105 человек. Задействован личный состав Управления МЧС России по Сочи, Южный поисково-спасательный отряд, десятый Пожарно-спасательный отряд, "Городская служба спасения", специалисты национального парка и опытные лесники из Туапсинского, Геленджикского, Новороссийского, Каневского, Армавирского, Архипо-Осиповского, Крымского районов.

До очага возгорания добираются в основном пешком. Штаб по ликвидации развернут в селе Малый Кичмай Лазаревского района. Работает 22 единицы техники. Власти отмечают, что сил и средств достаточно.

"Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Порывами ветра дымовую завесу сносит к федеральной трассе и поселкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация под контролем", – цитируются в сообщении слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадима Снегирева.