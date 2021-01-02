Украинская фармацевтическая компания подала заявку на регистрацию "Спутник V"

Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства препарата.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. Его заявление опубликовано на сайте партии.

Медведчук уточнил, что компания подала заявку 30 декабря. По его словам, "Биолек" — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины, у него достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала.

Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства препарата, добавил Медведчук, отметив, что такую передачу можно организовать в течение двух недель, а на налаживание производства уйдет от трех до шести месяцев.

Политик подчеркнул, что таким образом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса и стать независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19.

"Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века", — заключил Медведчук.

В начале декабря политик уже говорил, что "Биолек" может начать производство "Спутника V", а РФПИ выразил готовность сотрудничать с Украиной. В самой харьковской компании заявили, что не подписывали никаких контрактов, но готовы производить вакцину, если она получит украинскую госрегистрацию.

При этом власти Украины не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины, а президент Владимир Зеленский заявлял, что больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".

На днях Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить еще 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.

По последним данным, на Украине насчитывается более миллиона случаев COVID-19, умерли 18,7 тысячи человек, выздоровели — 722 тысячи.