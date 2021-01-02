Скончался внук Александра Чачба-Шервашидзе – Демосфен Зайцев

Первый абхазский художник, искусствовед и художественный критик Александр Чачба-Шервашидзе умер вдали от родины, в Монако. 12 мая 1985 года его останки были перевезены в Абхазию и захоронены в Сухуме.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Внук первого профессионального художника Абхазии Александра Чачба-Шервашидзе – Демосфен Зайцев скончался после болезни. Об этом сообщает директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия на своей страничке в Facebook.

"Сегодня не стало Демосфена Кузьмича Зайцева – внука известного абхазского художника Александра Шервашидзе-Чачба. Нам сложно в это поверить, но болезнь оказалась сильнее", - написала Арсалия.

Демосфену Зайцеву было 86 лет. Он внес большой вклад в сохранение наследия выдающегося абхазского художника. Зайцев часто приезжал в Абхазию. Он рассказывал о том, как, несмотря на то, что на чужбине его дед нуждался, он отказывался продавать свои работы и завещал их в дар родине.

В 2017 году в Абхазии отмечали 150-летие со дня рождения первого абхазского профессионального художника, графика, живописца, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе, тогда в Сухуме собрались потомки художника из разных стран.

В фонде Государственной национальной картинной галереи Абхазии сегодня хранится 220 работ Чачба-Шервашидзе.