19:04 02 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

Скончался внук Александра Чачба-Шервашидзе – Демосфен Зайцев

© Foto / Эльвира Арсалия
Новости
Получить короткую ссылку
21201
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/02/1031559369.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210102/1031559589/Skonchalsya-vnuk-Aleksandra-Chachba-Shervashidze--Demosfen-Zaytsev.html

Первый абхазский художник, искусствовед и художественный критик Александр Чачба-Шервашидзе умер вдали от родины, в Монако. 12 мая 1985 года его останки были перевезены в Абхазию и захоронены в Сухуме.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Внук первого профессионального художника Абхазии Александра Чачба-Шервашидзе – Демосфен Зайцев скончался после болезни. Об этом сообщает директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия на своей страничке в Facebook.

Демосфен Зайцев
© Sputnik
Зайцев об Александре Чачба-Шервашидзе: дедушка все время думал об Абхазии

"Сегодня не стало Демосфена Кузьмича Зайцева – внука известного абхазского художника Александра Шервашидзе-Чачба. Нам сложно в это поверить, но болезнь оказалась сильнее", - написала Арсалия.

Демосфену Зайцеву было 86 лет. Он внес большой вклад в сохранение наследия выдающегося абхазского художника. Зайцев часто приезжал в Абхазию. Он рассказывал о том, как, несмотря на то, что на чужбине его дед нуждался, он отказывался продавать свои работы и завещал их в дар родине.

В 2017 году в Абхазии отмечали 150-летие со дня рождения первого абхазского профессионального художника, графика, живописца, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе, тогда в Сухуме собрались потомки художника из разных стран.

В фонде Государственной национальной картинной галереи Абхазии сегодня хранится 220 работ Чачба-Шервашидзе.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Бантик на елке, праздничные огни и блестящий мост: Абхазия новогодняя
"Человек-амфибия": умер актер Владимир Коренев
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться