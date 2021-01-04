В Грузии выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В двух из них существование штамма не было установлено, а в одном образце подтвердилась характерная мутация.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В Грузии о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, впервые выявленным в Великобритании, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний минздрава, пишет РИА Новости.

"Лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового "британского" штамма коронавируса", - сказано в заявлении.

По данным ведомства, выявленным пациентом является мужчина старше 50 лет. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, с кем он контактировал. Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся обратно, при этом он не посещал Великобританию. Из какой страны приехал инфицированный, не уточняется.

В конце декабря 2020 года в Великобритании резко повысилась заболеваемость COVID-19. Ученые заподозрили, что дело в новой мутации вируса. Правительство приняло экстренные меры в наиболее пострадавших регионах. Одновременно более 20 стран прекратили авиасообщение с королевством.

В понедельник, 4 января, президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний.

Согласно указу, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, глава государства поручил создать координационный совет при правительстве.

Читайте также: