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Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210106/1031573747/Kurs-bitkoina-pobil-ocherednoy-istoricheskiy-rekord.html

Самая популярная криптовалюта в мире подорожала более чем в два раза за последние три месяца.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.29 мск биткоин дорожает на 11,16%, до 35 634 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене до 35 887 тысячи долларов.

На долю биткоина приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка криптовалют.

Отметку в 31 тысячу долларов цена биткоина превысила в субботу 2 января.

 


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