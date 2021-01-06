Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта в мире подорожала более чем в два раза за последние три месяца.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.29 мск биткоин дорожает на 11,16%, до 35 634 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене до 35 887 тысячи долларов.

На долю биткоина приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка криптовалют.

Отметку в 31 тысячу долларов цена биткоина превысила в субботу 2 января.