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Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 30 тысяч долларов

© Sputnik / Владимир Трефилов
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На долю биткоина приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка криптовалют.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Биткоин в субботу дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным торгов.

© Sputnik / Евгений Биятов
Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов

Как следует из данных портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 2,50%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,85%, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов.

"Текущее состояние социальной матрицы (социомы) крипторынка говорит за то, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции", - сказал директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Этой ситуации, в частности, вполне может способствовать всемирное празднование новогодних праздников. Поэтому криптоигрокам сегодня целесообразно внимательнее приглядываться к текущим тенденциям, чтобы своевременно закрыть нужные позиции", - добавил он.


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