Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены минимум две недели

Страницы Дональда Трампа в социальных сетях начали блокировать из-за его действий на фоне протестов у Капитолия.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели, объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, есть риск позволять Трампу пользоваться аккаунтами до инаугурации Джо Байдена.

"Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти", - написал Цукерберг.

Он подчеркнул, что считает недопустимым использование соцсетей для "подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства".

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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