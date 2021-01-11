Начало ремонта ИнгурГЭС перенесено

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Начало ремонта участков деривационного тоннеля на ИнгурГЭС перенесено на 20 января, об этом Sputnik сообщил директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа. Он напомнил, что начало работ было запланировано на середину февраля, но сроки сдвинулись по просьбе абхазской стороны.

Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония также в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что если ремонт не будет закончен до мая, то потом сложно будет заполнять хранилище водой, есть вероятность "встретить следующий год на нуле".

Восстановлению подлежит аварийный участок длиной в полкилометра, а общая протяженность тоннеля - 15 с половиной километров. Восстановительными работами займется грузинская строительная компания по проекту немецких специалистов за счет Европейского банка развития. Сейчас подача электроэнергии в Абхазию осуществляется через Россию. Республика еще в декабре 2020 года запросила у РФ переток.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году, хотя по технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигает до 250 миллионов киловатт-часов. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

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