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Джеф Монсон завершил спортивную карьеру

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik Абхазия
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Американский боец смешанных единоборств, у которого также является гражданином России и "Почетным гражданином Абхазии", провел на ринге 86 боев и победил в 59 поединках.

СУХУМ, 11 января  - Sputnik. Во многом решение Монсона о прекращении бойцовской карьеры было вынужденным. Во время тренировки он получил полный разрыв сухожилия, на восстановление которого потребуется год. Об этом сообщают журналисты Вести.Ru.

Встреча президента Рауля Хаджимба с Джефом Монсоном
© Sputnik Бадрак Авидзба
Джефф Монсон стал почетным гражданином Абхазии

В списке соперников 49-летнего Монсона по прозвищу "Снеговик" за его весьма длинную по меркам ММА карьеру, начавшуюся в 1997 году, числятся Джей Уайт, Марсио Круз, Рой Нельсон, Сергей Харитонов, Александр Емельяненко. Их он победил. А вот победу над самим Монсоном одержали, в частности, Федор Емельяненко, Иван Штырков, Дэниел Кормье.

"Я хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в этом путешествии. Прежде всего, людям, которые помогли мне или просто здоровались, болельщикам, бойцам, с которыми я столкнулся и после боев подружился, моей команде. Со слезами на глазах я пишу это, зная, что с завтрашнего дня нет тренировок", - высказался спортсмен.

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