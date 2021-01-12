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Российских дипломатов пригласили на инаугурацию Байдена

© AFP 2019 / ANGELA WEISS
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Sputnik Абхазия
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В этом году из-за ситуации с коронавирусом инаугурация президента Соединенных Штатов Америки пройдет в сокращенном варианте.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Российских дипломатов пригласили на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Конгресс утвердил победу Байдена в президентских выборах

"Планируется принять участие на уровне посла", — уточнил собеседник агентства.

Из эпидобстановки в США планировалось допустить на церемонию лишь членов конгресса и их гостей, в общей сложности чуть менее 1100 человек.

По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.

Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.

Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

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