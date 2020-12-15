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Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Абхазия
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Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, пишет РИА Новости.

Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул Путин.

Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232 голоса. Трамп пока не признал поражение. Он оспаривает итоги, но ни один суд пока его не поддержал.

Байден призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным". Байден станет 46-м американским президентом. Его инаугурация должна пройти 20 января.

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