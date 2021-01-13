Telegram–мессенджер с половиной миллиарда активных пользователей по всему миру был создан семь лет назад.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц, сообщил в своем микроблоге основатель мессенджера Павел Дуров.

Только за последние 72 часа число пользователей Telegram выросло на 25 миллионов, отметил он.

"Эти новые пользователи прибыли со всего мира – 38 процентов из Азии, 27 процентов из Европы, 21 процент из Латинской Америки и восемь процентов из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", – написал Дуров в своем блоге.

По словам основателя мессенджера, это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно в приложении регистрировалось до 1,5 миллиона человек.

Ранее британская газета Telegraph сообщала, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, после того как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По данным издания, это произошло в воскресенье на фоне блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook. Так, в период со среды по воскресенье Telegram загрузили около 545 тысяч раз – почти в три раза больше, чем в аналогичный период на предыдущей неделе.

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого от его использования уже отказалась администрация президента Турции.