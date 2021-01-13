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Мессенджер Telegram

Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210113/1031622550/Chislo-aktivnykh-polzovateley-Telegram-prevysilo-500-millionov.html

Telegram–мессенджер с половиной миллиарда активных пользователей по всему миру был создан семь лет назад.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц, сообщил в своем микроблоге основатель мессенджера Павел Дуров.

Только за последние 72 часа число пользователей Telegram выросло на 25 миллионов, отметил он.

"Эти новые пользователи прибыли со всего мира – 38 процентов из Азии, 27 процентов из Европы, 21 процент из Латинской Америки и восемь процентов из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", – написал Дуров в своем блоге.

По словам основателя мессенджера, это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно в приложении регистрировалось до 1,5 миллиона человек.

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Ранее британская газета Telegraph сообщала, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, после того как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По данным издания, это произошло в воскресенье на фоне блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook. Так, в период со среды по воскресенье Telegram загрузили около 545 тысяч раз – почти в три раза больше, чем в аналогичный период на предыдущей неделе.

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого от его использования уже отказалась администрация президента Турции.


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