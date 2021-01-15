На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от коронавируса

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии началась вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ЮВО.
В первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V" российского производства.
Назначено две прививочные бригады, процедура проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Вакцинация проходит по графику, согласно которому сначала прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы.
Все прививающиеся перед началом процедуры прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела.
Отмечается, что при вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Все привитые находятся под медицинским наблюдением.
Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.
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