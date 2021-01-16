WhatsApp перенес внедрение новых правил из-за скандала

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. WhatsApp отложил внедрение обновления пользовательского соглашения, об этом сообщили в компании.

Новое соглашение предусматривает передачу Facebook личной информации, в том числе данных о номере телефона, сведений о транзакциях, информации о мобильном устройстве. Ранее сообщалось, что несогласным с правилами заблокируют аккаунт.

"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения. - прим.)", — отмечается в новом релизе компании.

При этом до 8 февраля ни один аккаунт не будет удален. Пользователям дается время до 15 мая, чтобы "в удобном темпе" изучить и принять нововведения.

В компании подчеркнули, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования. Местоположение также остается скрытым и соответственно не может быть передано Facebook.

Корпорация Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.

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