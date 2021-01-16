Роспотребнадзор разработал тест на "британский" штамм COVID-19

По предварительным оценкам, новый штамм может быть на 70 процентов заразней обычного, но данных о более высокой смертности или тяжелом течении пока нет.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему для выявления "британского" штамма COVID-19, которая может выявлять вирус за 1,5 часа, сообщила пресс-служба ведомства.

"Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас разработка находится на стадии испытания, подобный набор реагентов создан впервые в мире.

Новую мутацию коронавируса, которая, по предварительным данным, заразнее обычного на 70 процентов, выявили в середине декабря в Британии.

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